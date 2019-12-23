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Информационный сайт города Гусева

28 декабря в Гусеве пройдет открытый чемпионат по бразильскому джиу-джитсу

23 декабря 2019, 20:01
Уважаемые жители и гости Гусевского городского округа!

28 декабря в ФОКе пройдет Открытый чемпионат города Гусева по бразильскому джиу-джитсу.

Приходите поддержать спортсменов!
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