28 декабря в Гусеве пройдет открытый чемпионат по бразильскому джиу-джитсу 23 декабря 2019, 20:01 Уважаемые жители и гости Гусевского городского округа!28 декабря в ФОКе пройдет Открытый чемпионат города Гусева по бразильскому джиу-джитсу.Приходите поддержать спортсменов! Другие новости по теме Программа праздничных мероприятий, посвященных Новому году и РождествуМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2019 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2017 года Оставить комментарий Царь зверей Отправить комментарий