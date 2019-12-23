28 декабря в Гусеве пройдет открытый чемпионат по бразильскому джиу-джитсу

Уважаемые жители и гости Гусевского городского округа! 28 декабря в ФОКе пройдет Открытый чемпионат города Гусева по бразильскому джиу-джитсу. Приходите поддержать спортсменов!

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