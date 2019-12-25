Расписание массового катания в Физкультурно-оздоровительном комплексе 25 декабря 2019, 14:31 Расписание массового катания на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса до 31 декабря включительно.Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 401 236-22-24. Другие новости по теме Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 годаРасписание массового катания на ледовой арене ФОКа в ГусевеПрограмма мероприятий, посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войнеРасписание массового катания на льду в ФОКе с 2 по 8 января Оставить комментарий Напишите пропущенное слово «Работа не волк, в ... не убежит» Отправить комментарий