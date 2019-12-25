Расписание массового катания в Физкультурно-оздоровительном комплексе

Расписание массового катания на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса до 31 декабря включительно. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 401 236-22-24.

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