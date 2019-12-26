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На новогодние праздники в регионе отменят часть междугородних автобусов

26 декабря 2019, 19:14
На новогодние праздники в регионе отменят часть междугородних автобусов
В Калининградской области на новогодние праздники отменят часть междугородних автобусов. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального министерства развития инфраструктуры.

С 1 по 8 января не будет транспорта по маршрутам:


  • № 115 «Калининград — п. Пограничный»;
  • № 108 «Калининград — Светлый»;
  • № 126 «Светлогорск — пос. Дворики»;
  • № 316 «Советск — Славск»;
  • № 514 «Калининград — пос. Красное»;
  • № 123 «Калининград — пос. Колосовка» не будет курсировать с 30 декабря.

1, 2, 5 и 7 января отменены рейсы:


  • № 121 «Калининград — Багратионовск»;
  • № 527 «Озерск — Калининград»;
  • № 567 «Черняховск — Калининград».

1 января не будет автобусов по маршрутам:


  • № 321 «Советск — Краснознаменск»;
  • № 516 «Калининград — Краснознаменск»;
  • № 593 «Калининград — пос. Морское»;
  • № 620 «э» «Калининград — Правдинск»;
  • № 205 «э» «Светлый — Калининград»;
  • № 207 «э» «Балтийск — Калининград»;
  • № 543 «Неман — Калининград»;
  • № 555 «п. Карамышево — Калининград»;
  • № 565 «Озерск — Черняховск».

По направления из Гусева транспорта не будет 1 и 2 января:


  • № 382 «Гусев — пос. Калинино»;
  • № 383 «Гусев — Нестеров»;
  • № 384 «Гусев — пос. Пугачёво»;
  • № 307 «Светлый — Балтийск»;
  • № 343 «Гусев — Черняховск»;
  • № 564 «Озерск — Черняховск»;
  • по 3 января № 341 «Гвардейск — Полесск» по 3 января.

На первые пять дней 2020 года отменяется маршрут № 134 «Калининград — пос. Славинск».
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