На новогодние праздники в регионе отменят часть междугородних автобусов

С 1 по 8 января не будет транспорта по маршрутам:
- № 115 «Калининград — п. Пограничный»;
- № 108 «Калининград — Светлый»;
- № 126 «Светлогорск — пос. Дворики»;
- № 316 «Советск — Славск»;
- № 514 «Калининград — пос. Красное»;
- № 123 «Калининград — пос. Колосовка» не будет курсировать с 30 декабря.
1, 2, 5 и 7 января отменены рейсы:
- № 121 «Калининград — Багратионовск»;
- № 527 «Озерск — Калининград»;
- № 567 «Черняховск — Калининград».
1 января не будет автобусов по маршрутам:
- № 321 «Советск — Краснознаменск»;
- № 516 «Калининград — Краснознаменск»;
- № 593 «Калининград — пос. Морское»;
- № 620 «э» «Калининград — Правдинск»;
- № 205 «э» «Светлый — Калининград»;
- № 207 «э» «Балтийск — Калининград»;
- № 543 «Неман — Калининград»;
- № 555 «п. Карамышево — Калининград»;
- № 565 «Озерск — Черняховск».
По направления из Гусева транспорта не будет 1 и 2 января:
- № 382 «Гусев — пос. Калинино»;
- № 383 «Гусев — Нестеров»;
- № 384 «Гусев — пос. Пугачёво»;
- № 307 «Светлый — Балтийск»;
- № 343 «Гусев — Черняховск»;
- № 564 «Озерск — Черняховск»;
- по 3 января № 341 «Гвардейск — Полесск» по 3 января.
На первые пять дней 2020 года отменяется маршрут № 134 «Калининград — пос. Славинск».