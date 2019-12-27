Расписание массового катания на льду в ФОКе в праздничные дни 27 декабря 2019, 18:31 Предлагаем вашему вниманию расписание массового катания на ледовой арене в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева в праздничные дни. Другие новости по теме Расписание массового катания на льду в ФОКе с 2 по 8 январяРасписание массового катания на ледовой арене ФОКа в ГусевеРасписание массового катания в Физкультурно-оздоровительном комплексе7 марта на ледовой арене ФОКа пройдёт «Ночь на льду» Оставить комментарий Закончите фразу «Кто не работает, тот не ...» Отправить комментарий