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Информационный сайт города Гусева

Расписание массового катания на льду в ФОКе в праздничные дни

27 декабря 2019, 18:31
Предлагаем вашему вниманию расписание массового катания на ледовой арене в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева в праздничные дни.
ФОК
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