Расписание массового катания на льду в ФОКе в праздничные дни

Предлагаем вашему вниманию расписание массового катания на ледовой арене в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева в праздничные дни.

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