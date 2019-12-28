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График работы взрослой и детской поликлиник во время Новогодних праздников

28 декабря 2019, 16:08
График работы взрослой и детской поликлиник во время Новогодних праздников
График работы взрослой и детской поликлиник ГБУЗ Гусевской ЦРБ во время Новогодних праздников

Взрослая поликлиника
Регистратура — 9:00–14:00 (+колл-центр)
3 января — 9:00–14:00 терапевт (прием и вызовы на дом)
3 января — 9:00–14:00 хирург
4 января — 9:00–14:00 терапевт (прием и вызовы на дом)
6 января — 9:00–14:00 терапевт (прием и вызовы на дом)
6 января — 9:00–14:00 хирург

Детская поликлиника
Регистратура — 9:00–14:00 (+колл-центр)
3 января — 9:00–14:00 педиатр (прием и вызовы на дом)
4 января — 9:00–14:00 педиатр (прием и вызовы на дом)
6 января — 9:00–14:00 педиатр (прием и вызовы на дом)

Стоматология
3 января — 9:00–14:00
4 января — 9:00–14:00
6 января — 9:00–14:00

С 9 декабря — обычный график работы.

В праздничные дни в едином комплексе ЦРБ ведется круглосуточное дежурство бригады специалистов (терапевт, хирург, педиатр, акушер-гинеколог). В случае экстренной необходимости помощь на дому оказывается бригадами скорой помощи.
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