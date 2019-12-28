График работы взрослой и детской поликлиник во время Новогодних праздников 28 декабря 2019, 16:08

График работы взрослой и детской поликлиник ГБУЗ Гусевской ЦРБ во время Новогодних праздников



Взрослая поликлиника

Регистратура — 9:00–14:00 (+колл-центр)

3 января — 9:00–14:00 терапевт (прием и вызовы на дом)

3 января — 9:00–14:00 хирург

4 января — 9:00–14:00 терапевт (прием и вызовы на дом)

6 января — 9:00–14:00 терапевт (прием и вызовы на дом)

6 января — 9:00–14:00 хирург



Детская поликлиника

Регистратура — 9:00–14:00 (+колл-центр)

3 января — 9:00–14:00 педиатр (прием и вызовы на дом)

4 января — 9:00–14:00 педиатр (прием и вызовы на дом)

6 января — 9:00–14:00 педиатр (прием и вызовы на дом)



Стоматология

3 января — 9:00–14:00

4 января — 9:00–14:00

6 января — 9:00–14:00



С 9 декабря — обычный график работы.



В праздничные дни в едином комплексе ЦРБ ведется круглосуточное дежурство бригады специалистов (терапевт, хирург, педиатр, акушер-гинеколог). В случае экстренной необходимости помощь на дому оказывается бригадами скорой помощи.