График работы взрослой и детской поликлиник ГБУЗ Гусевской ЦРБ во время Новогодних праздников
Взрослая поликлиника
Регистратура — 9:00–14:00 (+колл-центр)
3 января — 9:00–14:00 терапевт (прием и вызовы на дом)
3 января — 9:00–14:00 хирург
4 января — 9:00–14:00 терапевт (прием и вызовы на дом)
6 января — 9:00–14:00 терапевт (прием и вызовы на дом)
6 января — 9:00–14:00 хирург
Детская поликлиника
Регистратура — 9:00–14:00 (+колл-центр)
3 января — 9:00–14:00 педиатр (прием и вызовы на дом)
4 января — 9:00–14:00 педиатр (прием и вызовы на дом)
6 января — 9:00–14:00 педиатр (прием и вызовы на дом)
Стоматология
3 января — 9:00–14:00
4 января — 9:00–14:00
6 января — 9:00–14:00
С 9 декабря — обычный график работы.
В праздничные дни в едином комплексе ЦРБ ведется круглосуточное дежурство бригады специалистов (терапевт, хирург, педиатр, акушер-гинеколог). В случае экстренной необходимости помощь на дому оказывается бригадами скорой помощи.
График работы взрослой и детской поликлиник во время Новогодних праздников
28 декабря 2019, 16:08