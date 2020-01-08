Список адресов, где в январе 2020 года проверят газовое оборудование

г. Гусев: ул. Ломоносова 3, 6, 12, 13, 16, 17, 23; ул. Победы 13, 40; ул. Школьная 1, 2; ул. Менделеева 2а, 2в; пр. Ленина 9, 19; ул. Советская 17, 17а; ул. Железнодорожная 36а, 44, 47, 63; ул. Чкалова 10; ул. Баумана 3; ул. Полевая 2, 4, 6, 7, 13, 14; ул. Комсомольская 1, 5, 6, 8, 10, 12а; ул. Достоевского 4а, 46; ул. Сержанта Утегенова 4, 15, 26/8, 48; пер. Дальний 1, 4, 7; ул. Загородная 1а, 16; ул. Дачная 11, 13, 15; ул. Багратиона 20, 22, 24, 30.





п. Маяковское: ул. Садовая 3; ул. Школьная 3, 5; ул. Полевая 10, 15; ул. Молодёжная 1; ул. Маяковского 41; ул. Заречная 2.





п. Жаворонково: д. 7, 17.





п. Фурманово: ул. Центральная 5, 32, 34, 38; ул. Жукова 36; ул. Новая 18.





п. Северный: д. 1а, 36, 48.





п. Юдино: д. 3, 6.





п. Михайлово: ул. Новая 1, 9; ул. Центральная 7, 10, 35.



ОАО «Калининградгазификация» Гусевский эксплуатационный участок извещает о проведении технического обслуживания сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества дома и внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится не реже 1 раза в год (Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091).Работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения, будут выполняться на платной основе с заключением договоров в соответствии с действующим прейскурантом на услуги газового хозяйства.В январе 2020 года будет проводиться техническое обслуживание по следующим адресам: