Гусевские волонтеры приглашают на Урок Победы, посвященный взятию Гумбиннена

21 января волонтеры Победы города Гусева приглашают на урок, посвящённый взятию Гумбиннена. Мероприятие состоится в Городском доме культуры города Гусева в молодёжной комнате. Начало в 16:00.

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