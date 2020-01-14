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Гусевские волонтеры приглашают на Урок Победы, посвященный взятию Гумбиннена

14 января 2020, 13:52
21 января волонтеры Победы города Гусева приглашают на урок, посвящённый взятию Гумбиннена. Мероприятие состоится в Городском доме культуры города Гусева в молодёжной комнате.

Начало в 16:00.
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