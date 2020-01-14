Гусевские волонтеры приглашают на Урок Победы, посвященный взятию Гумбиннена 14 января 2020, 13:52 21 января волонтеры Победы города Гусева приглашают на урок, посвящённый взятию Гумбиннена. Мероприятие состоится в Городском доме культуры города Гусева в молодёжной комнате.Начало в 16:00. Другие новости по теме Мероприятия на территории Гусевского городского округа в январе 2019 годаМероприятия на территории Гусевского округа во второй половине января 2018 годаВолонтеры Победы приглашают принять участие в молодежном историческом квесте «Первый. Космический»Программа мероприятий на Новогодние праздники в городе Гусеве Оставить комментарий Царь зверей Отправить комментарий