18 января в Гусеве пройдут мероприятия, посвященные 75-летней годовщине штурма Гумбиннена

Приглашаем на праздничные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине штурма Гумбиннена.
Суббота, 18 января:
11:30 — торжественное возложение цветов у Братской могилы, пос. Ольховатка
12:00 — старт ХХХIII легкоатлетического пробега пос. Ольховатка — г. Гусев
г. Гусев, парковая зона ФОКа:
12:00 — работа интерактивных площадок
13:30 — торжественное награждение победителей и призеров легкоатлетического пробега
14:00 — военно-историческая реконструкция «Штурм Гумбиннена»
А также: выставка военной техники, показательные выступления разведывательного батальона, передвижная выставка «Восточная Пруссия 1945 года» Калининградского областного историко- художественного музея.
В военной реконструкции «Штурм Гумбиннена» принимают участие:
- группа военно-исторической реконструкции «Гарнизон» (Калининград)
- военно-исторический клуб «Шурави» (Калининград)
- военно-исторический клуб «Красная звезда» (Знаменск)
- военно-исторический клуб имени великого князя Александра Невского (Озерск)
- багратионовский военно-исторический клуб (Багратионовск)
- военно-исторический клуб «26 артиллерийская бригада» (Калининград)
- военно-исторический клуб им. маршала Василевского (Калининград)
- военно-исторический клуб «Цитадель Кенигсберг» (Калининград)
- военно-исторический клуб «Воин переднего края» (Калининград)
военно-исторический клуб парашютно-штурмовой полк «Llstr» (Калининград)