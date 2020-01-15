18 января в Гусеве пройдут мероприятия, посвященные 75-летней годовщине штурма Гумбиннена

Уважаемые жители, гости Гусевского городского округа и региона!Приглашаем на праздничные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине штурма Гумбиннена.11:30 — торжественное возложение цветов у Братской могилы, пос. Ольховатка12:00 — старт ХХХIII легкоатлетического пробега пос. Ольховатка — г. Гусев12:00 — работа интерактивных площадок13:30 — торжественное награждение победителей и призеров легкоатлетического пробега14:00 — военно-историческая реконструкция «Штурм Гумбиннена»А также: выставка военной техники, показательные выступления разведывательного батальона, передвижная выставка «Восточная Пруссия 1945 года» Калининградского областного историко- художественного музея.В военной реконструкции «Штурм Гумбиннена» принимают участие:военно-исторический клуб парашютно-штурмовой полк «Llstr» (Калининград)

Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.