23 января ГДК приглашает на просмотр фильма «Мы смерти смотрели в лицо» 15 января 2020, 14:14

23 января Городской дом культуры города Гусева приглашает на просмотр фильма 1980 года «Мы смерти смотрели в лицо».



Начало в 17:30.



Кинопросмотр проводится Муниципальным штабом ВОД Волонтеры Победы в рамках проведения акции памяти «Блокадный хлеб».



В основе сюжета — подлинные факты. В марте 1942 бывший балетмейстер, а теперь — лейтенант Обрант (по фильму — Корбут) получил задание политотдела создать танцевальную группу. В блокадном Ленинграде он разыскал бывших своих учеников и привез на Ленинградский фронт, а через несколько дней юные танцоры дали свой первый концерт перед бойцами, вернувшимися с передовой…