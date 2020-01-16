Городской музей приглашает на открытие выставки Маргариты Батясовой «Цветы мне дарят вдохновение» 16 января 2020, 10:41

Гусевский музей приглашает на торжественное открытие персональной выставки Маргариты Батясовой «Цветы мне дарят вдохновение». 17 января в 17:00 часов. Вход свободный.



Маргарита Батясова родилась в Гусеве. Окончила Ленинградский институт им. Герцена (художественно-графический факультет). Многим горожанам Маргарита знакома не только как художник, но и человек увлекающийся шитьем, вязанием, кружевоплетением на коклюшках, вышивкой, росписью в технике «батик». За большой вклад в развитие культуры награждена почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации.



Приглашаем на знакомство с творчеством Маргариты.



Мы находимся по адресу ул. Московская 36 а. Телефон для справок 8 (401 43) 3 19 17.