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Информационный сайт города Гусева

Городской музей приглашает на открытие выставки Маргариты Батясовой «Цветы мне дарят вдохновение»

16 января 2020, 10:41
Городской музей приглашает на открытие выставки Маргариты Батясовой «Цветы мне дарят вдохновение»
Гусевский музей приглашает на торжественное открытие персональной выставки Маргариты Батясовой «Цветы мне дарят вдохновение». 17 января в 17:00 часов. Вход свободный.

Маргарита Батясова родилась в Гусеве. Окончила Ленинградский институт им. Герцена (художественно-графический факультет). Многим горожанам Маргарита знакома не только как художник, но и человек увлекающийся шитьем, вязанием, кружевоплетением на коклюшках, вышивкой, росписью в технике «батик». За большой вклад в развитие культуры награждена почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации.

Приглашаем на знакомство с творчеством Маргариты.

Мы находимся по адресу ул. Московская 36 а. Телефон для справок 8 (401 43) 3 19 17.
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