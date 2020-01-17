18 января на некоторых улицах города будет ограничено движение автотранспорта 17 января 2020, 12:14 Уважаемые жители и гости города!18 января 2020 года с 12:00 до 14:00 в связи с проведением легкоатлетического пробега на некоторых улицах города будет ограничено движение автотранспорта. Другие новости по теме Во время пробега «Гусев — Голдап» на некоторых улицах ограничат дорожное движениеК 25-й годовщине пробега «Гусев — Голдап» городская администрация проводит конкурс на лучшую эмблему25 августа движение на некоторых улицах города будет ограничено1 августа пройдёт XXI Международный легкоатлетический пробег Гусев - Голдап Оставить комментарий Напишите пропущенное слово «Слово не ... вылетит - не поймаешь» Отправить комментарий