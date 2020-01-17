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18 января на некоторых улицах города будет ограничено движение автотранспорта

17 января 2020, 12:14
Уважаемые жители и гости города!

18 января 2020 года с 12:00 до 14:00 в связи с проведением легкоатлетического пробега на некоторых улицах города будет ограничено движение автотранспорта.
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