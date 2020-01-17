18 января на некоторых улицах города будет ограничено движение автотранспорта 17 января 2020, 12:14

Уважаемые жители и гости города!



18 января 2020 года с 12:00 до 14:00 в связи с проведением легкоатлетического пробега на некоторых улицах города будет ограничено движение автотранспорта.