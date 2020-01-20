25 января в Гусевском музее состоится открытие выставки гобелена XVII века «Самсон на пиру у филистимлян» 20 января 2020, 15:53

Гобелен (шпалера) из шелка и шерсти «Самсон на пиру у филистимлян» из частной коллекции Андрея Балыко будет представлен на выставке в Гусевском музее с 25 января. Это произведение из серии тканей «История Ветхого Завета», выполнявшихся по моделям художника Симона Вуэ в XVII веке в мастерских Парижа.



Торжественное открытие в 15:00 часов.

Вход свободный.



Симон Вуэ (1590-1649) — художник-монументалист, портретист, декоратор. С 1630 года стал первым художником короля Людовика XIII и успешно руководил мастерской королевских шпалер. Одна из серий моделей для мастерских посвящалась истории Ветхого Завета и включала 8 тканей. Существует легенда, что шпалера «Самсон на пиру у филистимлян» была заказана Людовиком XIII для украшения дворцовых интерьеров в Лувре. Предположительно, представляемая на выставке шпалера, выполнена в парижской мастерской Александра Команса в первой половине XVII века. Это полотно внушительных размеров: ширина более 3,6 метра, длинна 5, 25 метров. Сюжет основан на библейском предании о ветхозаветном герое Самсоне, который боролся против филистимлян, поработивших его народ. Благодаря своим длинным волосам Самсон обладал большой физической силой, секрет этот он тщательно хранил. Однажды Самсон страстно влюбился в филистимлянку Далилу, которая обманом смогла узнать его тайну и сообщила ее филистимлянам. У спящего Самсона остригли волосы, и герой утратил свое могущество. Филистимляне схватили Самсона, ослепили его, заковали в цепи и бросили в тюрьму.



В благодарность богам за победу над Самсоном филистимляне устроили пир в храме и приказали привести на пир героя для забавы. К этому времени волосы Самсона отрасли и сила постепенно к нему вернулась. Мальчик-поводырь по просьбе Самсона подвел его к центральным столбам храма. Опершись руками о две колонны, поддерживающие свод, Самсон разрушил здание, и все пирующие погибли.



Посетить выставку гобелена «Самсон на пиру у филистимлян» можно будет до 25 февраля. Гусевский музей находится по адресу город Гусев, ул. Московская 36 а, телефон для справок 8 (401-43) 3-19-17.