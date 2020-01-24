26 января в ДЮЦ пройдет встреча с научным консультантом о том, как помочь школьникам в обучении

На встрече вы узнаете о том, как:
- Улучшить память и работу мозга ребёнка.
- Преодолевать физические и психологические нагрузки комфортно.
- Восстанавливать нервную систему после дневных нагрузок.
- Выводить токсины и яды из организма, облегчая работу всех органов и систем.
- Поддержать сердечно-сосудистую систему.
- Сохранить здоровой Пищеварительную систему.
- Поддержать организм при активных занятиях спортом.
- Быстро справиться с простудными заболеваниями
- Оградить своего ребенка. Осторожно, «СНЮСЫ»!
А также, вы получите на руки программы для поддержания здоровья детей в течение всего учебного года.
Ждём вас 26 января 2020 г. в 12:00 актовом зале Детско-юношеского центра по адресу: г. Гусев, Ул Артиллерийская 2.