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Информационный сайт города Гусева

26 января в ДЮЦ пройдет встреча с научным консультантом о том, как помочь школьникам в обучении

24 января 2020, 11:57
26 января в здании Детско-юношеского центра пройдет встреча родителей школьников города Гусева с научным консультантом научно-производственного объединения «Биолит, фармакологом, экспертом по профилактической медицине, Сотниковой Ириной Порфирьевной.

На встрече вы узнаете о том, как:
  • Улучшить память и работу мозга ребёнка.
  • Преодолевать физические и психологические нагрузки комфортно.
  • Восстанавливать нервную систему после дневных нагрузок.
  • Выводить токсины и яды из организма, облегчая работу всех органов и систем.
  • Поддержать сердечно-сосудистую систему.
  • Сохранить здоровой Пищеварительную систему.
  • Поддержать организм при активных занятиях спортом.
  • Быстро справиться с простудными заболеваниями
  • Оградить своего ребенка. Осторожно, «СНЮСЫ»!

А также, вы получите на руки программы для поддержания здоровья детей в течение всего учебного года.

Ждём вас 26 января 2020 г. в 12:00 актовом зале Детско-юношеского центра по адресу: г. Гусев, Ул Артиллерийская 2.
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