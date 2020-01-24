26 января в ДЮЦ пройдет встреча с научным консультантом о том, как помочь школьникам в обучении

Улучшить память и работу мозга ребёнка.



Преодолевать физические и психологические нагрузки комфортно.



Восстанавливать нервную систему после дневных нагрузок.



Выводить токсины и яды из организма, облегчая работу всех органов и систем.



Поддержать сердечно-сосудистую систему.



Сохранить здоровой Пищеварительную систему.



Поддержать организм при активных занятиях спортом.



Быстро справиться с простудными заболеваниями



Оградить своего ребенка. Осторожно, «СНЮСЫ»!



26 января в здании Детско-юношеского центра пройдет встреча родителей школьников города Гусева с научным консультантом научно-производственного объединения «Биолит, фармакологом, экспертом по профилактической медицине, Сотниковой Ириной Порфирьевной.На встрече вы узнаете о том, как:А также, вы получите на руки программы для поддержания здоровья детей в течение всего учебного года.Ждём вас 26 января 2020 г. в 12:00 актовом зале Детско-юношеского центра по адресу: г. Гусев, Ул Артиллерийская 2.