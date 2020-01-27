2 февраля в ГДК состоится большой благотворительный концерт «Твори добро» 27 января 2020, 12:07 2 февраля в Городском доме культуры состоится большой благотворительный концерт «Твори добро» в поддержку Семеньковой Миланы.Начало концерта в 12:00. Другие новости по теме Мероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 года23 июня в ночном клубе «Х.О» Club & Lounge» пройдёт благотворительный концерт в поддержку Анюты Лузгиновой7 декабря в Городском ДК пройдёт благотворительный концерт «Делись добром!»Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2019 года Оставить комментарий Закончите фразу «Кто не работает, тот не ...» Отправить комментарий