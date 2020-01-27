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2 февраля в ГДК состоится большой благотворительный концерт «Твори добро»

27 января 2020, 12:07
2 февраля в ГДК состоится большой благотворительный концерт «Твори добро»
2 февраля в Городском доме культуры состоится большой благотворительный концерт «Твори добро» в поддержку Семеньковой Миланы.

Начало концерта в 12:00.
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