2 февраля в ГДК состоится большой благотворительный концерт «Твори добро»

2 февраля в Городском доме культуры состоится большой благотворительный концерт «Твори добро» в поддержку Семеньковой Миланы. Начало концерта в 12:00.

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