13 февраля руководитель управления СК по Балтфлоту проведёт в Гусеве приём граждан 3 февраля 2020, 12:18

13 февраля 2020 года с 16:00 до 18.00 часов в помещении военного следственного отдела СК России по Гусевскому гарнизону (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, д. 5), в служебном кабинете руководителя ВСО, прием проведет заместитель руководителя военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту полковник юстиции Олег Анатольевич Балцун.



Телефон для предварительной записи: 8 (40143) 3-03-35.



Работа прямой телефонной линии с руководством военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту будет осуществляться:



13 февраля 2020 года с 16.00 до 18.00 по телефону 8 (4012) 93-35-99.



20 февраля 2020 года с 16.00 до 18.00 по телефону 8 (4012) 93-35-99.