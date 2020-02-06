Неработающие пенсионеры приглашаются на обучение основам компьютерной грамотности 6 февраля 2020, 12:12

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» Правительством Калининградской области во взаимодействии с управлением социальной защитой населения и комплексным центром социального обслуживания населения проводится работа по обучению неработающих пенсионеров основам компьютерной грамотности.



Право на обучение имеют неработающие граждане РФ старше трудоспособного возраста, которым назначена пенсия в соответствии с действующим законодательством.



Ориентировочно курсы компьютерной грамотности пройдут во 2 квартале 2020 года.



Желающие пройти бесплатное обучение основам компьютерной грамотности обращаться по адресу: г. Гусев, пр. Ленина, д. 50 кабинет 310.



Вопросы по телефону: 3-35-57.



Заявки принимаются до 20 марта 2020 года.