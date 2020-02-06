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Информационный сайт города Гусева

Неработающие пенсионеры приглашаются на обучение основам компьютерной грамотности

6 февраля 2020, 12:12
Неработающие пенсионеры приглашаются на обучение основам компьютерной грамотности
В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» Правительством Калининградской области во взаимодействии с управлением социальной защитой населения и комплексным центром социального обслуживания населения проводится работа по обучению неработающих пенсионеров основам компьютерной грамотности.

Право на обучение имеют неработающие граждане РФ старше трудоспособного возраста, которым назначена пенсия в соответствии с действующим законодательством.

Ориентировочно курсы компьютерной грамотности пройдут во 2 квартале 2020 года.

Желающие пройти бесплатное обучение основам компьютерной грамотности обращаться по адресу: г. Гусев, пр. Ленина, д. 50 кабинет 310.

Вопросы по телефону: 3-35-57.

Заявки принимаются до 20 марта 2020 года.
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1
# 1123
Вот объясните мне причинно-следственную связь между неработающим пенсионером и обучение его компьютерной грамотности? Пенсы как платили за коммуналку на почте, так и платят, создавая очереди, в лучшем случае зависают по полчаса перед терминалом Сбербанка. Платить через инет так никто и не станет. Остаётся только одно, строчить хвалебные оды власти или наоборот ПУТЕН-SOS, ПАМАЖИ, стоя на коленях перед компом. 
Вчера, 14:39   ЦитироватьОтветить
31
Г
# 2ГераБуФфон
Цитата: 123
Вот объясните мне причинно-следственную связь
Деньги выделены на обучение?..Деньги освоены))) умеете ..не умеете- ваши проблемки)))))
Вчера, 18:52   ЦитироватьОтветить
11
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