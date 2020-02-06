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Информационный сайт города Гусева

Программа мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

6 февраля 2020, 19:12
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Предлагаем ознакомится с афишей и принять участие в мероприятиях, посвященных памятным событиям.

7 февраля

17:00 — открытие выставки «Мы выполнили свой долг»
Гусевский музей

15 февраля

10:30, 13:00 — возложение венков и цветов
Памятная аллея в посёлке Михайлово и Аллея славы в городе Гусеве

14:00 — памятный концерт
Городской Дом культуры
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