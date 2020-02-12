14 февраля федерация киокушинкай каратэ-до города Гусева приглашает на благотворительный семинар

Друзья, коллеги по спорту!Прибалтийская федерация киокушинкай каратэ-до города Гусева проводит благотворительный семинар и приглашает всех принять в нём участие.Все средства пойдут на восстановительное лечение Камилы Разиньковой, у которой перелом позвоночника, стеноз позвоночного канала, ушиб спинного мозга тяжелой степени, нарушение функции тазовых органов.Семинар будет проводиться 14 февраля в спортзале МАОУ СОШ № 3 по ул. Советской 25.Начало в 17 час 30 мин.