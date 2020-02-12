Друзья, коллеги по спорту!
Прибалтийская федерация киокушинкай каратэ-до города Гусева проводит благотворительный семинар и приглашает всех принять в нём участие.
Все средства пойдут на восстановительное лечение Камилы Разиньковой, у которой перелом позвоночника, стеноз позвоночного канала, ушиб спинного мозга тяжелой степени, нарушение функции тазовых органов.
Семинар будет проводиться 14 февраля в спортзале МАОУ СОШ № 3 по ул. Советской 25.
Начало в 17 час 30 мин.
14 февраля федерация киокушинкай каратэ-до города Гусева приглашает на благотворительный семинар
12 февраля 2020, 10:54