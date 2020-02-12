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Информационный сайт города Гусева

14 февраля федерация киокушинкай каратэ-до города Гусева приглашает на благотворительный семинар

12 февраля 2020, 10:54
Друзья, коллеги по спорту!

Прибалтийская федерация киокушинкай каратэ-до города Гусева проводит благотворительный семинар и приглашает всех принять в нём участие.

Все средства пойдут на восстановительное лечение Камилы Разиньковой, у которой перелом позвоночника, стеноз позвоночного канала, ушиб спинного мозга тяжелой степени, нарушение функции тазовых органов.

Семинар будет проводиться 14 февраля в спортзале МАОУ СОШ № 3 по ул. Советской 25.

Начало в 17 час 30 мин.

Скачать положение о проведение семинара [16,91 Kb] (cкачали 5 раз)
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