Выставка гобелена «Самсон на пиру у филистимлян» XVII века продлена до 31 марта 12 февраля 2020, 15:46

Уникальный экспонат, который представляет почти 400 летнюю историю, вызвал большой интерес горожан и гостей города, поэтому было принято решение продлить работу выставки и дать возможность всем желающим увидеть это произведение искусства.



Напоминаем, что гобелен «Самсон на пиру у филистимлян» это произведение из серии тканей «История Ветхого Завета», выполнявшихся по моделям художника Симона Вуэ в XVII веке в мастерских Парижа. Существует легенда, что гобелен был заказан Людовиком XIII для украшения дворцовых интерьеров в Лувре. Сопровождают выставку планшеты с информацией об истории гобелена как вида искусства и ремесла, о ветхозаветной истории, которая стала сюжетом для монументального произведения.



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