В Гусевском музее будут представлены уникальные факты о жизни советских военнопленных в Норвегии 14 февраля 2020, 12:19

18 февраля в Гусевском музее откроется выставка «Советские военнопленные в Норвегии», которая рассказывает историю 100 000 советских военнопленных и гражданских рабочих, отправленных в Норвегию на принудительные работы во время Второй мировой войны.



Начало в 17:00 часов.



Выставка рассказывает о тяжелейших условиях жизни советских военнопленных в немецких концлагерях в Норвегии. Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в оккупированную Норвегию были отправлены 100 000 пленных, около 13 700 из них погибли на норвежской земле. Передвижная выставка включает в себя планшеты с текстом на русском и норвежском языках. На планшетах представлены уникальные архивные фотодокументы, рассказывающие о трагических судьбах наших соотечественников.



Выставка подготовлена при содействии Министерства иностранных дел и Министерства культуры Норвегии и является частью экспозиции исследовательского проекта Painful Heritage («Болезненное наследство»). Организатор выставки — мемориальный и исследовательский Центр Фальстад, расположен близ бывшего нацистского концлагеря для военнопленных Фалстад, функционировавшего в сентябре 1941 — мае 1945 гг.



Для информации:



В ходе мировых войн XX столетия в плену побывали миллионы солдат и офицеров воевавших стран. Судьбы многих военнопленных сложились трагически, несмотря на усилия политиков создать универсальные законы и нормы, определяющие гуманное и справедливое отношение к плененному противнику. Плен — неотъемлемая часть любой войны, это всегда испытание не только физическое, но и духовное.



Трагедия советских военнопленных во Второй мировой войне практически не имеет аналогов в военной истории. Война коснулась каждой советской семьи, многие из ушедших на фронт и оказавшихся в нацистском плену до сих пор числятся пропавшими без вести.



Приглашаем всех желающих посетить выставку по адресу ул. Московская 36 а.

Телефон для справок 8 401 43 3 19 17.