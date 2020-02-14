29 февраля в Гусеве пройдёт муниципальная спартакиада по шахматам 14 февраля 2020, 13:06 29 февраля в школе № 3 состоится спартакиада Гусевского городского округа по шахматам. Приглашаются трудовые коллективы и территориальные отделы.Начало в 10:30.Телефон для справок 8 (401-43) 3-53-93. Другие новости по теме В октябре роспотребнадзор проводит ряд тематических «горячих» линийВ сентябре роспотребнадзор проводит ряд тематических «горячих» линийРасписание ближайших выездов бригады «Золотого часа мобильных услуг» в территориальные отделыМероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 года Г # 1Гость местный житель У нас теперь школа №3 выполняет функции ФОКа? Большая часть соревнований проходит там. Сегодня, 21:38 ЦитироватьОтветить 00 Оставить комментарий 7 минус два (напишите ответ цифрой) Отправить комментарий