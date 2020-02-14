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Информационный сайт города Гусева

29 февраля в Гусеве пройдёт муниципальная спартакиада по шахматам

14 февраля 2020, 13:06
29 февраля в школе № 3 состоится спартакиада Гусевского городского округа по шахматам. Приглашаются трудовые коллективы и территориальные отделы.

Начало в 10:30.

Телефон для справок 8 (401-43) 3-53-93.
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Г
# 1Гость местный житель
У нас теперь школа №3 выполняет функции ФОКа? Большая часть соревнований проходит там.
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