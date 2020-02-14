29 февраля в Гусеве пройдёт муниципальная спартакиада по шахматам

29 февраля в школе № 3 состоится спартакиада Гусевского городского округа по шахматам. Приглашаются трудовые коллективы и территориальные отделы. Начало в 10:30. Телефон для справок 8 (401-43) 3-53-93.

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