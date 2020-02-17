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Информационный сайт города Гусева

19 февраля роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей

17 февраля 2020, 15:34
19 февраля роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей
19 февраля 2020 года с 14.00 до 16.00 часов Управление Роспотребнадзора по Калининградской области проведёт День открытых дверей для предпринимателей, целью которого является оказание в пределах компетенции бесплатной консультационной помощи действующим и планирующим начать свой бизнес предпринимателям по вопросам контрольно-надзорной деятельности Управления, в том числе профилактике нарушений, принимаемым мерам по их устранению, по повышению мотивации к исполнению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, о возможностях электронных сервисов при предоставлении государственных услуг и др.

Участники смогут напрямую задать интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы, высказать пожелания и предложения.

Консультации можно будет получить по телефону и лично по адресу ул. Ломоносова, дом 15.

Телефон для справок 8-(40143) 3-27-66.
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Г
# 1Гость Гость
Ну пральна, сначала "закошмарили" через прокуратуру, теперь "день открытых дверей". Что не смеётесь? Не поняли? Это же Россия. (Жириновский). 
Сегодня, 15:37   ЦитироватьОтветить
24
П
# 2Прохожий
Гость Гость, не стоит так переживать.
Ещё несколько лет "поддержки малого бизнеса" и надзорные останутся без поднадзорных...

Сегодня, 17:47   ЦитироватьОтветить
11
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