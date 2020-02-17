19 февраля роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей 17 февраля 2020, 15:34

19 февраля 2020 года с 14.00 до 16.00 часов Управление Роспотребнадзора по Калининградской области проведёт День открытых дверей для предпринимателей, целью которого является оказание в пределах компетенции бесплатной консультационной помощи действующим и планирующим начать свой бизнес предпринимателям по вопросам контрольно-надзорной деятельности Управления, в том числе профилактике нарушений, принимаемым мерам по их устранению, по повышению мотивации к исполнению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, о возможностях электронных сервисов при предоставлении государственных услуг и др.



Участники смогут напрямую задать интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы, высказать пожелания и предложения.



Консультации можно будет получить по телефону и лично по адресу ул. Ломоносова, дом 15.



Телефон для справок 8-(40143) 3-27-66.