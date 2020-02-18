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Информационный сайт города Гусева

19 февраля в городском музее пройдёт показ короткометражных фильмов

18 февраля 2020, 13:15
19 февраля в рамках Дня защитника отечества в городском музее пройдёт показ тематических короткометражных фильмов IV Всероссийского молодёжного кинофестиваля «Перерыв на кино».

Программа включает в себя картины, посвящённые тем, кто сражался за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

Всероссийская поддержка подобной инициативы ко Дню защитника Отечества — это прекрасная возможность для молодёжи вспомнить о тех, благодаря кому эти трагические события они сегодня наблюдают только на экране.

Молодёжный кинофестиваль короткого метра «Перерыв на кино» существует с 2014 года и его программа объединяет короткометражные фильмы на тему Второй Мировой и Великой Отечественной войны от детей, студентов киновузов и независимых режиссёров (до 35 лет). Эти ленты — взгляд на события Великой Отечественной войны глазами современных молодых людей, чьё желание высказаться на тему продиктовано исключительно личными и творческими мотивами. Это честное кино от потомков тех, кто воевал и победил.

В программе:

  • «Война». Альманах: «Один народ — одна страна — одна судьба»
  • «Боевая машина»
  • «Приём»
  • «97-летний ветеран Великой Отечественной вернулся в Берлин»
  • «Жди»

Начало в 18:00.

Вход свободный.
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