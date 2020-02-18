19 февраля в городском музее пройдёт показ короткометражных фильмов

«Война». Альманах: «Один народ — одна страна — одна судьба»



«Боевая машина»



«Приём»



«97-летний ветеран Великой Отечественной вернулся в Берлин»



«Жди»



19 февраля в рамках Дня защитника отечества в городском музее пройдёт показ тематических короткометражных фильмов IV Всероссийского молодёжного кинофестиваля «Перерыв на кино».Программа включает в себя картины, посвящённые тем, кто сражался за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.Всероссийская поддержка подобной инициативы ко Дню защитника Отечества — это прекрасная возможность для молодёжи вспомнить о тех, благодаря кому эти трагические события они сегодня наблюдают только на экране.Молодёжный кинофестиваль короткого метра «Перерыв на кино» существует с 2014 года и его программа объединяет короткометражные фильмы на тему Второй Мировой и Великой Отечественной войны от детей, студентов киновузов и независимых режиссёров (до 35 лет). Эти ленты — взгляд на события Великой Отечественной войны глазами современных молодых людей, чьё желание высказаться на тему продиктовано исключительно личными и творческими мотивами. Это честное кино от потомков тех, кто воевал и победил.В программе:Начало в 18:00.Вход свободный.