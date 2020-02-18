20 февраля в Городском доме культуры пройдет встреча с предпринимателями 18 февраля 2020, 14:13

20 февраля в Городском доме культуры города Гусева пройдет встреча с представителями бизнеса.



Программа мероприятия:



11:30–12:00 — Регистрация участников.



12:00–12.40 — Меры нефинансовой и финансовой государственной поддержки Центра поддержки предпринимательства Калининградской области. Программа «Восток».

Спикер — Янберг Жанна Геннадьевна — Заместитель генерального директора Фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» (микрокредитная компания)».



12.40-12:50 — Субсидии в Калининградской области.

Спикер — Колотушкина Мария Юрьевна — специалист Информационно-расчетного центра.



12:50–13:00 — Услуги МФЦ для бизнеса. Услуги корпорации для СМП.

Спикер — Шарашенидзе Наталья Геннадьевна — директор Многофункционального центра (МФЦ) г. Гусева.



13:00–14:00 — Электронные трудовые книжки, отчётность ПФР в 2020 году. Маркировка товаров. Новые требования к участникам рынка.

Спикер — Головин Алексей Григорьевич — Руководитель Калининградского филиала ООО «Компания «Тензор».