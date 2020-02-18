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Информационный сайт города Гусева

20 февраля в Городском доме культуры пройдет встреча с предпринимателями

18 февраля 2020, 14:13
20 февраля в Городском доме культуры пройдет встреча с предпринимателями
20 февраля в Городском доме культуры города Гусева пройдет встреча с представителями бизнеса.

Программа мероприятия:

11:30–12:00 — Регистрация участников.

12:00–12.40 — Меры нефинансовой и финансовой государственной поддержки Центра поддержки предпринимательства Калининградской области. Программа «Восток».
Спикер — Янберг Жанна Геннадьевна — Заместитель генерального директора Фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» (микрокредитная компания)».

12.40-12:50 — Субсидии в Калининградской области.
Спикер — Колотушкина Мария Юрьевна — специалист Информационно-расчетного центра.

12:50–13:00 — Услуги МФЦ для бизнеса. Услуги корпорации для СМП.
Спикер — Шарашенидзе Наталья Геннадьевна — директор Многофункционального центра (МФЦ) г. Гусева.

13:00–14:00 — Электронные трудовые книжки, отчётность ПФР в 2020 году. Маркировка товаров. Новые требования к участникам рынка.
Спикер — Головин Алексей Григорьевич — Руководитель Калининградского филиала ООО «Компания «Тензор».
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# 1Гость Виталий
Опять студентов "нагонят" для фотографий. 
Сегодня, 15:42   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 2Гость александр
у предпринимателей все просто работай и плати налоги,налоги это не самое страшное,страшное это платежи в ПФР.и что главное у них нет больничного,нет отпуска и не важно заработал ты денег или не заработал не волнует ни кого плати бабки в ПФР и спи спокойно,от платежей освобождает две вещи это банкротство или смерть предпринимателя. 
Сегодня, 18:08   ЦитироватьОтветить
50
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