23 февраля на территории ФОКа пройдут праздничные мероприятия

Уважаемые жители и гости Гусевского городского округа!
Напоминаем, что в рамках цикла мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, 23 февраля в 12:30 в Физкультурно-оздоровительном комплексе пройдет торжественное закрытие Международного турнира по хоккею с шайбой «Amber Ice» на призы Героя России Павла Кретова.
После спортивного мероприятия на территории ФОКа будет представлена выставка военной техники.
Кроме того, 23 февраля в парковой зоне ФОКа расположится военно-полевая кухня.
Оценить мастерство приготовления традиционной «солдатской» каши все желающие смогут с 13:00.
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