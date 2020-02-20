23 февраля на территории ФОКа пройдут праздничные мероприятия 20 февраля 2020, 16:20

Уважаемые жители и гости Гусевского городского округа!



Напоминаем, что в рамках цикла мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, 23 февраля в 12:30 в Физкультурно-оздоровительном комплексе пройдет торжественное закрытие Международного турнира по хоккею с шайбой «Amber Ice» на призы Героя России Павла Кретова.



После спортивного мероприятия на территории ФОКа будет представлена выставка военной техники.



Кроме того, 23 февраля в парковой зоне ФОКа расположится военно-полевая кухня.

Оценить мастерство приготовления традиционной «солдатской» каши все желающие смогут с 13:00.