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Информационный сайт города Гусева

Программа мероприятий на «Широкую Масленицу»

25 февраля 2020, 18:24
1 марта в рамках празднования «Широкой Масленицы» на Центральной площади города пройдут народные гуляния.

В программе:

12:00–14:30 — Работа интерактивных площадок:
  • Молодёжные забавы
  • Масленичная шкатулка
  • Собирайся детвора, Масленица у двора
  • Выставка-продажа мастеров ДПИ «Ярмарка мастеров»

11:30–15:00 — Работа торговых точек в «Старый двор»

11:30–15:00 — Катание на лошадях и пони

12:00–14:30 — Концертная программа «Широкая Масленица»
  • Игры
  • Конкурсы
  • Забавы

12:30 — Аттракцион «Масленичный столб»

13:00 — Блинные бега

13:30 — Подведение итогов конкурса блинов «Блинная пора — Масленица» (главная сцена)

13:30 — Дефиле и награждение победителей конкурса «Валенки, да валенки…» (главная сцена)

13:45 — Подведение итогов конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица 2020»

14:30 — Обряд сожжение чучела Масленицы
Галерея Аксессуаров и 100 DEN Галерея Аксессуаров и 100 DEN
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