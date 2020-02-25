Программа мероприятий на «Широкую Масленицу»

В программе:
12:00–14:30 — Работа интерактивных площадок:
- Молодёжные забавы
- Масленичная шкатулка
- Собирайся детвора, Масленица у двора
- Выставка-продажа мастеров ДПИ «Ярмарка мастеров»
11:30–15:00 — Работа торговых точек в «Старый двор»
11:30–15:00 — Катание на лошадях и пони
12:00–14:30 — Концертная программа «Широкая Масленица»
- Игры
- Конкурсы
- Забавы
12:30 — Аттракцион «Масленичный столб»
13:00 — Блинные бега
13:30 — Подведение итогов конкурса блинов «Блинная пора — Масленица» (главная сцена)
13:30 — Дефиле и награждение победителей конкурса «Валенки, да валенки…» (главная сцена)
13:45 — Подведение итогов конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица 2020»
14:30 — Обряд сожжение чучела Масленицы