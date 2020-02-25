Программа мероприятий на «Широкую Масленицу»

Молодёжные забавы



Масленичная шкатулка



Собирайся детвора, Масленица у двора



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1 марта в рамках празднования «Широкой Масленицы» на Центральной площади города пройдут народные гуляния.В программе:— Работа интерактивных площадок:— Работа торговых точек в «Старый двор»— Катание на лошадях и пони— Концертная программа «Широкая Масленица»— Аттракцион «Масленичный столб»— Блинные бега— Подведение итогов конкурса блинов «Блинная пора — Масленица» (главная сцена)— Дефиле и награждение победителей конкурса «Валенки, да валенки…» (главная сцена)— Подведение итогов конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица 2020»— Обряд сожжение чучела Масленицы