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Информационный сайт города Гусева

1 марта на Центральной площади пройдут «Блинные бега»

26 февраля 2020, 12:54
Дети и взрослые приглашаются принять участие в конкурсе «Блинные бега», который состоится на Центральной площади 1 марта в 13:00.

Для участия при себе иметь: сковороду (диаметр — не менее 20 см) и на ней — готовый блин + хорошее настроение!

Регистрация участников с 12:30 до 12:55 в устной форме.

Соревнования проводятся в трех возрастных категориях. Участники, финишировавшие с 1 по 3 место награждаются призами в каждой возрастной категории раздельно.
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