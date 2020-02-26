1 марта на Центральной площади пройдут «Блинные бега» 26 февраля 2020, 12:54

Дети и взрослые приглашаются принять участие в конкурсе «Блинные бега», который состоится на Центральной площади 1 марта в 13:00.



Для участия при себе иметь: сковороду (диаметр — не менее 20 см) и на ней — готовый блин + хорошее настроение!



Регистрация участников с 12:30 до 12:55 в устной форме.



Соревнования проводятся в трех возрастных категориях. Участники, финишировавшие с 1 по 3 место награждаются призами в каждой возрастной категории раздельно.