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Информационный сайт города Гусева

8 марта в городском музее пройдёт вечер женского творчества «Знак в бесконечность…»

27 февраля 2020, 14:48
8 марта арт-сообщество ALTERNATIVA приглашает на вечер женского творчества «Знак в бесконечность…».

Организаторы предлагают насладиться творениями, которые были созданы женскими руками. На мероприятии будут звучать стихи и песни, авторами которых являются представительницы прекрасного пола.

Чтобы стать артистом на вечере, нужно предварительно сообщить в сообществе ALTERNATIVA или личным сообщением Вере Рудай.

Мероприятие пройдет в музее города Гусева.

Начало в 17:00.

Вход свободный.
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