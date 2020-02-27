8 марта арт-сообщество ALTERNATIVA приглашает на вечер женского творчества «Знак в бесконечность…».
Организаторы предлагают насладиться творениями, которые были созданы женскими руками. На мероприятии будут звучать стихи и песни, авторами которых являются представительницы прекрасного пола.
Чтобы стать артистом на вечере, нужно предварительно сообщить в сообществе ALTERNATIVA или личным сообщением Вере Рудай.
Мероприятие пройдет в музее города Гусева.
Начало в 17:00.
Вход свободный.
8 марта в городском музее пройдёт вечер женского творчества «Знак в бесконечность…»
27 февраля 2020, 14:48