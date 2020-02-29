11 марта в ДК пройдёт семинар совещание по разъяснению закона «Социальный кодекс Калининградской области» 29 февраля 2020, 13:09

11 марта 2020 года с 10.00 до 12.00 в Доме культуры (ул. Красноармейская, 11) пройдёт семинар-совещание по разъяснению положений Закона Калининградской области «Социальный кодекс Калининградской области» и Постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 907 «О практике применения Закона Калининградской области от 07 октября 2019 года № 318 «Социальный кодекс Калининградской области».



В семинаре-совещании будут принимать участие представители Министерства социальнойполитики Калининградской области.



Также будет организован прием граждан по личным вопросам в Общественной приемной Губернатора Калининградской области с 10.00 до 12.00 — ул. Ульяновых, 8, каб. 105.