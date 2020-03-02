Стройцентр Стройцентр
Главная / Новости / Мероприятия / 9 марта Гусевский музей приглашает на концерт гитарной музыки «Пусть в унисон звучат сердца»
Информационный сайт города Гусева

9 марта Гусевский музей приглашает на концерт гитарной музыки «Пусть в унисон звучат сердца»

2 марта 2020, 11:47
9 марта в 16:00 в большом выставочном зале Гусевского музея пройдёт концерт гитарной музыки «Пусть в унисон звучат сердца».

Стоимость входного билета 200 рублей.

Для Вас выступят преподаватели гитарной студии «Los Caballeros» города Калининграда, лауреаты международных конкурсов — Николай Шелухин и Мария Беккер.

В программе концерта: яркая испанская, русская, итальянская, латиноамериканская музыка, а также авторские произведения композитора Николая Шелухина, написанные в период с 1990 по 2020 годы.

Билеты приобретать в кассе музея. Только наличный расчет. Справки по телефону 8 (401-43) 3-19-17. Гусевский музей находится по адресу ул. Московская 36 а.
Другие новости по теме
Гусевский музей приглашает 5 января на концерт гитарной музыки Алексея и Кристины БачинскихГусевский музей приглашает 5 января на концерт гитарной музыки Алексея и Кристины Бачинских9 марта в Гусевском музее пройдет концерт гитарной музыки Алексея и Кристины Бачинских9 марта в Гусевском музее пройдет концерт гитарной музыки Алексея и Кристины Бачинских1 ноября в Гусевском музее пройдёт пятая «Ночь искусств»1 ноября в Гусевском музее пройдёт пятая «Ночь искусств»Мероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 года
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров