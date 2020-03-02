9 марта в 16:00 в большом выставочном зале Гусевского музея пройдёт концерт гитарной музыки «Пусть в унисон звучат сердца».
Стоимость входного билета 200 рублей.
Для Вас выступят преподаватели гитарной студии «Los Caballeros» города Калининграда, лауреаты международных конкурсов — Николай Шелухин и Мария Беккер.
В программе концерта: яркая испанская, русская, итальянская, латиноамериканская музыка, а также авторские произведения композитора Николая Шелухина, написанные в период с 1990 по 2020 годы.
Билеты приобретать в кассе музея. Только наличный расчет. Справки по телефону 8 (401-43) 3-19-17. Гусевский музей находится по адресу ул. Московская 36 а.
9 марта Гусевский музей приглашает на концерт гитарной музыки «Пусть в унисон звучат сердца»
2 марта 2020, 11:47