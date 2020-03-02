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Информационный сайт города Гусева

В преддверии международного женского дня в Гусеве пройдут соревнования по мини-футболу среди девушек

2 марта 2020, 15:01
В преддверии международного женского дня в Гусеве пройдут соревнования по мини-футболу среди девушек
4 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдёт Открытое Первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по мини-футболу среди девушек 2008–2009 годов рождения, посвящённое Международному женскому дню 8 марта.

В турнире примут участие 6 команд из Гусева, Советска, Калининграда, Озёрска и п.Большаково.

Начало соревнований в 10:30.

Приходите поддержать нашу команду!
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