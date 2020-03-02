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ФОК Гусева приглашает женщин на оздоровительные занятия «Женское ассорти»

2 марта 2020, 17:16
ФОК Гусева приглашает женщин на оздоровительные занятия «Женское ассорти»
Уважаемые посетительницы Физкультурно-оздоровительного комплекса!

Штат заведения пополнился новым инструктором Любовью, которая со 2 марта 2020 года ежедневно (кроме субботы и воскресения) с 10.00 до 11.00 будет проводить женские физкультурно-оздоровительные занятия «Женское ассорти».

В программе занятий используется многогранность самых разнообразных физкультурно-оздоровительных направлений. Это и классическая физкультура и мудрая йога с её дыхательными упражнениями и асанами на растяжку, силу, активизацию жизненной энергии.

Программа занятий составляется на постепенном переходе от простого к более сложному, но реально возможному выполнению движений.

Цена абонемента для 8 посещений — 1500 рублей.

Телефон для записи — 89210070198 (Любовь).
ФОК
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