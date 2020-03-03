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Информационный сайт города Гусева

С 4 марта на улице Советской ограничат движение автотранспорта

3 марта 2020, 11:07
Вниманию автовладельцев жителей и гостей города!

В рамках капитального ремонта улицы Советской с 4 марта 2020 года движение по улице будет частично ограничено. В частности будет перекрыт участок ул. Советской (нечетная сторона от пересечения с ул. 9 Мая до пересечения с ул. Красноармейской).

Движение автомобилей временно будет осуществляться по четной стороне ул. Советской. Движение по участку ул. Советской от перекрёстка с ул. 9 Мая до перекрестка с улицами Малахова и Менделеева (круговое движение) в сторону центра, будет осуществляться в одностороннем направлении.

Движение по ул. Советской от кругового движения до перекрестка с ул. 9 мая (четная сторона) также будет осуществляться в одну сторону. От перекрестка с ул. 9 Мая до перекрёстка с ул. Лесной будет двустороннее движение.

Будьте предельно внимательны за рулем. Уважайте друг друга и пешеходов.
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