6 марта в Городском ДК пройдёт праздничный концерт, приуроченный к 8 марта

6 марта в Городском доме культуры пройдёт праздничный концерт, приуроченный к международному женскому дню 8 марта. Начало мероприятия в 17:00.

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