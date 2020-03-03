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6 марта в Городском ДК пройдёт праздничный концерт, приуроченный к 8 марта

3 марта 2020, 15:18
6 марта в Городском ДК пройдёт праздничный концерт, приуроченный к 8 марта
6 марта в Городском доме культуры пройдёт праздничный концерт, приуроченный к международному женскому дню 8 марта.

Начало мероприятия в 17:00.
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