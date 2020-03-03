6 марта в Городском ДК пройдёт праздничный концерт, приуроченный к 8 марта 3 марта 2020, 15:18 6 марта в Городском доме культуры пройдёт праздничный концерт, приуроченный к международному женскому дню 8 марта.Начало мероприятия в 17:00. Другие новости по теме Мероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 годаГДК приглашает на мероприятия, приуроченные к Международному женскому днюМероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 года Оставить комментарий Напишите 2 прописью Отправить комментарий