Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи
21 июнь 2017, 13:28
25 июня в парковой зоне ФОКа в городе Гусеве будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню молодёжи. Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий.Теги: день молодёжи ФОК
14.00-15.30 – Молодежный праздник «Богатырские игры»
с 15.30 – Интерактивная площадка «Попробуй себя в ГТО» (подтягивание, отжимание, подъем туловища, наклон, прыжок с места)
15.30-17.30 – «Тропа сильнейших»
15.30-16.30 – Настольные игры (пальчиковый твистер, активите,) большой твистер, дартс
15.30-16.30 – Рисунок на асфальте
15.30 – Большие шашки
15.30-16.30 – Бадминтон
с 16.00 – Молодежный концерт коллективов города Гусева
16.00 – Свободный пленэр
16.30 – Торжественная церемония пуска газа на ФОК
17.00-17.30 – Фестиваль красок «Red Orange #4»
17.30-18.30 – Концерт молодежной группы Lucky Chance
18.30-20.00 – Open Air
*Приходите на интерактивные площадки, выигрывайте фишки и обменивайте их на краски холли.
14.00-15.30 – Молодежный праздник «Богатырские игры»
с 15.30 – Интерактивная площадка «Попробуй себя в ГТО» (подтягивание, отжимание, подъем туловища, наклон, прыжок с места)
15.30-17.30 – «Тропа сильнейших»
15.30-16.30 – Настольные игры (пальчиковый твистер, активите,) большой твистер, дартс
15.30-16.30 – Рисунок на асфальте
15.30 – Большие шашки
15.30-16.30 – Бадминтон
с 16.00 – Молодежный концерт коллективов города Гусева
16.00 – Свободный пленэр
16.30 – Торжественная церемония пуска газа на ФОК
17.00-17.30 – Фестиваль красок «Red Orange #4»
17.30-18.30 – Концерт молодежной группы Lucky Chance
18.30-20.00 – Open Air
*Приходите на интерактивные площадки, выигрывайте фишки и обменивайте их на краски холли.
423 просмотра
0