Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи

21 июнь 2017, 13:28

25 июня в парковой зоне ФОКа в городе Гусеве будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню молодёжи. Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий.



14.00-15.30 – Молодежный праздник «Богатырские игры»

с 15.30 – Интерактивная площадка «Попробуй себя в ГТО» (подтягивание, отжимание, подъем туловища, наклон, прыжок с места)

15.30-17.30 – «Тропа сильнейших»

15.30-16.30 – Настольные игры (пальчиковый твистер, активите,) большой твистер, дартс

15.30-16.30 – Рисунок на асфальте

15.30 – Большие шашки

15.30-16.30 – Бадминтон

с 16.00 – Молодежный концерт коллективов города Гусева

16.00 – Свободный пленэр

16.30 – Торжественная церемония пуска газа на ФОК

17.00-17.30 – Фестиваль красок «Red Orange #4»

17.30-18.30 – Концерт молодежной группы Lucky Chance

18.30-20.00 – Open Air



*Приходите на интерактивные площадки, выигрывайте фишки и обменивайте их на краски холли.

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