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Сегодня на памятниках округа пройдёт акция «Свеча Памяти»

21 июнь 2017, 13:57
Сегодня на памятниках округа пройдёт акция «Свеча Памяти»
21 июня по всей России пройдет акция «Свеча Памяти». В нашем городе акция состоится на памятниках округа в 21.00. В этот день у каждого будет возможность совместно с Молодежным активом города Гусева и подростково-молодежным клубом МАУ ГДК отдать дань памяти, погибшим в Великой Отечественной войне. Зажечь свечу может также любой человек у себя дома, вместе со своими близкими, и этот момент может стать традицией, которая будет объединять вашу семью и служить напоминанием о подвиге героев.

22 июня в 4.00 приглашаются все желающие принять участие в возложении цветов на памятнике Герою Советского Союза С.И. Гусева.

Для справки:

22 июня 76 лет назад началась Великая Отечественная война. 1418 дней и ночей наши соотечественники, еще совсем молодые юноши и девушки, храбро сражались за мир и светлое будущее. Победа, за которую заплачено так дорого – это великая гордость, предостережение агрессорам и напоминание современному поколению о подвиге героев, которые смогли отстоять свое человеческое достоинство, рискуя жизнью, отдавая свои силы и умирая за родную землю на фронте и в тылу.

События той кровопролитной войны коснулись каждой семьи нашей страны. Очень важно помнить тех, кто сражался против фашизма и подарил нам возможность строить счастливую и мирную жизнь на родной земле.
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