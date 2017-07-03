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Гусевский музей приглашает на выставку художника Владимира Цикина «Уникальная графика»

3 июль 2017, 10:56
Гусевский музей приглашает на выставку художника Владимира Цикина «Уникальная графика»
Гусевский музей приглашает жителей и гостей города на открытие персональной выставки калининградского художника Владимира Цикина «Уникальная графика». На выставке представлены графические работы автора, выполненные карандашом и в технике сухой пастели.

Открытие выставки состоится сегодня, 3 июля, в 17:00. Вход свободный.

Владимир Цикин – художник-график, родился в 1949 году в Калининграде. Творческую деятельность начал в феврале 1978 года в художественно-производственных мастерских Калининградского отделения Художественного фонда РСФСР. Член Союза художников России с 1993 года. Участник республиканских и международных выставок, многочисленных персональных и групповых выставок.

Произведения художника находятся в коллекциях Калининградской Художественной галереи, Калининградского Историко-художественного музея, Музея Мирового океана, в частных коллекциях России, Великобритании, Германии, Италии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Швеции.
Теги: музей выставка
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