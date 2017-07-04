18 июля в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора
4 июль 2017, 13:48
Уважаемые жители города и района!Теги: День Донора больница
18 июля 2017 года в «Гусевской ЦРБ» пройдет день Донора. Желающим сдать кровь необходимо явится в поликлинику к 8.00.
Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет.
18 июля 2017 года в «Гусевской ЦРБ» пройдет день Донора. Желающим сдать кровь необходимо явится в поликлинику к 8.00.
Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет.
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