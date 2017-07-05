8 июля на территории городского музея пройдут празднования, посвященные Дню семьи, любви и верности

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8 июля в городе Гусеве будут праздновать День семьи, любви и верности. На территории городского музея в 14.00 пройдёт открытый региональный фестиваль семейного творчества - «Ромашковое счастье».

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