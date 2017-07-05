8 июля на территории городского музея пройдут празднования, посвященные Дню семьи, любви и верности
5 июль 2017, 18:09
8 июля в городе Гусеве будут праздновать День семьи, любви и верности. На территории городского музея в 14.00 пройдёт открытый региональный фестиваль семейного творчества - «Ромашковое счастье».Теги: музей День семьи
В программе мероприятия:
В течение дня:
В программе мероприятия:
- Торжественная регистрация брака и чествование молодоженов в дворике Петра и Февронии
- Свадебное дефиле
- Конкурс на лучший свадебный танец
- Торжественное открытие и Гала-концерта участников Открытого фестиваля семейного творчества «Ромашковое счастье»
В течение дня:
- Фотозона «Ромашковое счастье» (яблоневый сад, территория Гусевского историко-краеведческого музея)
- Выставка-продажа изделий мастеров и декоративно-прикладного творчества
- торговля
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