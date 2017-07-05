Стройцентр
Мероприятия / Главное

8 июля на территории городского музея пройдут празднования, посвященные Дню семьи, любви и верности

5 июль 2017, 18:09
8 июля на территории городского музея пройдут празднования, посвященные Дню семьи, любви и верности
8 июля в городе Гусеве будут праздновать День семьи, любви и верности. На территории городского музея в 14.00 пройдёт открытый региональный фестиваль семейного творчества - «Ромашковое счастье».

В программе мероприятия:

  1. Торжественная регистрация брака и чествование молодоженов в дворике Петра и Февронии
  2. Свадебное дефиле
  3. Конкурс на лучший свадебный танец
  4. Торжественное открытие и Гала-концерта участников Открытого фестиваля семейного творчества «Ромашковое счастье»

В течение дня:

  • Фотозона «Ромашковое счастье» (яблоневый сад, территория Гусевского историко-краеведческого музея)
  • Выставка-продажа изделий мастеров и декоративно-прикладного творчества
  • торговля
Теги: музей День семьи
160 просмотров
0
Другие новости по теме
Приглашаются мастера для участия в выставке-продаже изделий «Город мастеров» 27 мая
Приглашаются мастера для участия в выставке-продаже изделий «Город мастеров» 27 мая
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, будут проходить на территории Гусевского музея
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, будут проходить на территории Гусевского музея
10 июля в Гусеве будут праздновать День семьи, любви и верности
10 июля в Гусеве будут праздновать День семьи, любви и верности
12 июля на территории историко-краеведческого музея пройдёт праздник семьи, любви и верности «Ромашковое счастье»
12 июля на территории историко-краеведческого музея пройдёт праздник семьи, любви и верности «Ромашковое счастье»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс