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Отделение ИЗО ДШИ приглашает выпускников принять участие в выставке в честь 45-летия

17 июль 2017, 22:32
Отделение ИЗО ДШИ приглашает выпускников принять участие в выставке в честь 45-летия
Дорогие выпускники Гусевской ДШХ и ДШИ!

2 сентября 2017 года исполняется 45 лет отделению изобразительного искусства ДШИ г. Гусева.

Осенью мы планируем мероприятия, посвященные этой дате, в том числе выставку в городском музее бывших учащихся изобразительному искусству в художественной школе или школе искусств города Гусева.

Приглашаем к участию всех, кто продолжает творчески работать: графиков, живописцев, мастеров прикладных видов творчества, мастеров рукоделия, дизайнеров, фотографов и т.д.

Ждем ваши 1-3 работы, можно фото работ, а также личное фото и краткую информацию о себе. Приносить в ДШИ каб. 21-24 с 28.08.17 по 31.10.17 преподавателям отделения ИЗО.
Теги: ДШИ
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