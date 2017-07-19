12 августа в Гусеве пройдут мероприятия, посвященные Дню физкультурника

19 июль 2017, 16:58

В программе мероприятий:

«Фестиваль молодых семей» (ГМКСУ «Стадион»)



Гонки на беговелах и самокатах среди детей (ГМКСУ «Стадион»)



Спартакиада МО «Гусевский городской округ» по стритболу среди территориальных отделов (спортивная площадка Маяковского территориального отдела)



Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству (ММА) 2017 г. (территория ФОКа).



Ежегодно в России во вторую субботу августа отмечается праздник, посвященный Дню физкультурника.Мы за здоровое поколение нашей страны! Поэтому приглашаем всех желающих на спортивный праздник, который в нашем городе пройдет 12 августа 2017 года.На территории ГМКСУ «Стадион» с 10.00 начнется «Фестиваль молодых семей» под девизом «Папа, мама, я – спортивная семья!». Приглашаем семьи с детками в возрасте от 3 до 8 лет поучаствовать в спортивных конкурсах и получить положительные эмоции. Семьям, занявшим призовые места, будут вручены грамоты, медали, кубки и памятные призы.В это же время на площадке городского Стадиона пройдут гонки на беговелах и самокатах среди детей.В дисциплине «Беговелы» могут участвовать дети в возрасте от 0 до 5 лет включительно, которые смогут самостоятельно преодолеть дистанцию. Дистанция преодолевается на двухколесном беговеле, с радиусом колес не более 14 дюймов. В младшей возрастной категории допустимо использование каталок, толокаров.В дисциплине «Самокаты» приглашаем детей в возрасте от 0 до 5 лет включительно, которые смогут самостоятельно преодолеть дистанцию.В младшей возрастной категории дисциплины «Беговелы» допускается помощь сопровождающих в части контроля за направлением движения гонщика.Участники гонки, занявшие призовые места, получат медали, грамоты и памятные призы.За более подробной информацией, а также для регистрации участия в соревнованиях можно обращаться по телефону 3-53-93, по электронной почте gmksu_stadion@mail.ru, в группе ВКонтакте « ГМКСУ «Стадион», либо в день соревнований (гонок).В этот же день всех любителей боевых искусств приглашаем в спортивный зал ФОКа, где в 12.00 пройдет «Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству (ММА) 2017 г.»Также 12 августа 2017 г. в 11.00 на спортивной площадке Маяковского территориального отдела состоится «Спартакиада Мо «Гусевский городской округ» по стритболу среди территориальных отделов», приуроченная к празднику «День физкультурника». В соревновании примут участие следующие территориальные отделы: Калининский, Михайловский, Маяковский, Кубановский.