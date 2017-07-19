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12 августа в Гусеве пройдут мероприятия, посвященные Дню физкультурника

19 июль 2017, 16:58
12 августа в Гусеве пройдут мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Ежегодно в России во вторую субботу августа отмечается праздник, посвященный Дню физкультурника.

Мы за здоровое поколение нашей страны! Поэтому приглашаем всех желающих на спортивный праздник, который в нашем городе пройдет 12 августа 2017 года.

В программе мероприятий:

  • «Фестиваль молодых семей» (ГМКСУ «Стадион»)
  • Гонки на беговелах и самокатах среди детей (ГМКСУ «Стадион»)
  • Спартакиада МО «Гусевский городской округ» по стритболу среди территориальных отделов (спортивная площадка Маяковского территориального отдела)
  • Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству (ММА) 2017 г. (территория ФОКа).

На территории ГМКСУ «Стадион» с 10.00 начнется «Фестиваль молодых семей» под девизом «Папа, мама, я – спортивная семья!». Приглашаем семьи с детками в возрасте от 3 до 8 лет поучаствовать в спортивных конкурсах и получить положительные эмоции. Семьям, занявшим призовые места, будут вручены грамоты, медали, кубки и памятные призы.

В это же время на площадке городского Стадиона пройдут гонки на беговелах и самокатах среди детей.

В дисциплине «Беговелы» могут участвовать дети в возрасте от 0 до 5 лет включительно, которые смогут самостоятельно преодолеть дистанцию. Дистанция преодолевается на двухколесном беговеле, с радиусом колес не более 14 дюймов. В младшей возрастной категории допустимо использование каталок, толокаров.

В дисциплине «Самокаты» приглашаем детей в возрасте от 0 до 5 лет включительно, которые смогут самостоятельно преодолеть дистанцию.

В младшей возрастной категории дисциплины «Беговелы» допускается помощь сопровождающих в части контроля за направлением движения гонщика.

Участники гонки, занявшие призовые места, получат медали, грамоты и памятные призы.

За более подробной информацией, а также для регистрации участия в соревнованиях можно обращаться по телефону 3-53-93, по электронной почте gmksu_stadion@mail.ru, в группе ВКонтакте « ГМКСУ «Стадион», либо в день соревнований (гонок).

В этот же день всех любителей боевых искусств приглашаем в спортивный зал ФОКа, где в 12.00 пройдет «Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству (ММА) 2017 г.»

Также 12 августа 2017 г. в 11.00 на спортивной площадке Маяковского территориального отдела состоится «Спартакиада Мо «Гусевский городской округ» по стритболу среди территориальных отделов», приуроченная к празднику «День физкультурника». В соревновании примут участие следующие территориальные отделы: Калининский, Михайловский, Маяковский, Кубановский.
Теги: День физкультурника
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