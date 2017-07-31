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Городской музей приглашает на открытие выставки, посвященной событиям Первой мировой войны

31 июль 2017, 18:53
Городской музей приглашает на открытие выставки, посвященной событиям Первой мировой войны
1 августа, в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, в городском музее открывается выставочный проект «По следам Великой и забытой».

Жители и гости города смогут увидеть реплики плакатов из фондов Королевского музея армии и военной истории (г. Брюссель, Бельгия), ранее не представленные в научно-информационном поле России, и предметы времен I мировой войны из частной коллекции Д. В. Дунаевского (г. Калининград) и Гусевского музея. Среди экспонатов коллекции Д. В. Дунаевского — фотоснимки и документы, знаки различия и памятные предметы солдат и офицеров, служивших в Кёнигсберге.

Открытие выставки состоится во вторник, 1 августа, в 17:00. Вход свободный.
Теги: музей выставка Первая мировая война
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