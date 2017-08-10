26 августа в ДЮЦ пройдёт день открытых дверей
10 август 2017, 14:18
Уважаемые родители и дети!Теги: ДЮЦ День открытых дверей набор
Детско-юношеский центр объявляет о наборе в объединения Центра и приглашает вас 26 августа на День открытых дверей.
В программе Дня открытых дверей : мастер-классы по прикладному и техническому творчеству, выставка творческих работ и технических проектов, полеты квадрокоптеров, возможность испытать себя, пройдя маршрут по туристической трассе (на территории парковой зоны ФОКа).
Для вас будет предоставлена информация о наборе в объединения Центра, Вы сможете встретиться с педагогами и администрацией Центра.
Ждем Вас 26 августа с 10.00 до 15.00 по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, 27. Справки по телефону 3-43-28.
Набор проводится в объединения:
О месте проведения занятий, расписание и возрастные требования Вы сможете узнать во время проведения Дня открытых дверей, по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, д. № 27 или по телефону 3-43-28.
Узнать о деятельности Центра можно на сайте дюстц.рф.
Детско-юношеский центр объявляет о наборе в объединения Центра и приглашает вас 26 августа на День открытых дверей.
В программе Дня открытых дверей : мастер-классы по прикладному и техническому творчеству, выставка творческих работ и технических проектов, полеты квадрокоптеров, возможность испытать себя, пройдя маршрут по туристической трассе (на территории парковой зоны ФОКа).
Для вас будет предоставлена информация о наборе в объединения Центра, Вы сможете встретиться с педагогами и администрацией Центра.
Ждем Вас 26 августа с 10.00 до 15.00 по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, 27. Справки по телефону 3-43-28.
Набор проводится в объединения:
- «Умелые ручки»
- «Юный инспектор дорожного движения»
- «Профессиональные пробы» - работа на станке «Лазерный гравер»
- «Туризм»
- «Спортивно-бальные танцы»
- «Фигурное катание»
- Лаборатория нейропилотирования»
- «Техническое конструирование»
- ДОО «Вожатый»
- «Что? Где? Когда?»
- Социальное проектирование»
- «Юный мультипликатор»
- «Очумелые ручки»
- «Мультстудия»
- «3D – технологии»
- «Юнкор – TV»
- «Робототехника»
- «Черчение»
- «Юный художник»
- «Планета детства»
- «Экология и краеведение»
- «Лего-ДРУГ»
- «Мир конструкторов и механизмов»
- «Бумажные фантазии»
О месте проведения занятий, расписание и возрастные требования Вы сможете узнать во время проведения Дня открытых дверей, по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, д. № 27 или по телефону 3-43-28.
Узнать о деятельности Центра можно на сайте дюстц.рф.
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