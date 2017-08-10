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26 августа в ДЮЦ пройдёт день открытых дверей

10 август 2017, 14:18
26 августа в ДЮЦ пройдёт день открытых дверей
Уважаемые родители и дети!

Детско-юношеский центр объявляет о наборе в объединения Центра и приглашает вас 26 августа на День открытых дверей.

В программе Дня открытых дверей : мастер-классы по прикладному и техническому творчеству, выставка творческих работ и технических проектов, полеты квадрокоптеров, возможность испытать себя, пройдя маршрут по туристической трассе (на территории парковой зоны ФОКа).

Для вас будет предоставлена информация о наборе в объединения Центра, Вы сможете встретиться с педагогами и администрацией Центра.

Ждем Вас 26 августа с 10.00 до 15.00 по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, 27. Справки по телефону 3-43-28.

Набор проводится в объединения:

  1. «Умелые ручки»
  2. «Юный инспектор дорожного движения»
  3. «Профессиональные пробы» - работа на станке «Лазерный гравер»
  4. «Туризм»
  5. «Спортивно-бальные танцы»
  6. «Фигурное катание»
  7. Лаборатория нейропилотирования»
  8. «Техническое конструирование»
  9. ДОО «Вожатый»
  10. «Что? Где? Когда?»
  11. Социальное проектирование»
  12. «Юный мультипликатор»
  13. «Очумелые ручки»
  14. «Мультстудия»
  15. «3D – технологии»
  16. «Юнкор – TV»
  17. «Робототехника»
  18. «Черчение»
  19. «Юный художник»
  20. «Планета детства»
  21. «Экология и краеведение»
  22. «Лего-ДРУГ»
  23. «Мир конструкторов и механизмов»
  24. «Бумажные фантазии»

О месте проведения занятий, расписание и возрастные требования Вы сможете узнать во время проведения Дня открытых дверей, по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, д. № 27 или по телефону 3-43-28.

Узнать о деятельности Центра можно на сайте дюстц.рф.
Теги: ДЮЦ День открытых дверей набор
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