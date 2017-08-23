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Гусевская городская прокуратура проведёт 24 августа «горячую линию»

23 август 2017, 13:51
Гусевская городская прокуратура проведёт 24 августа «горячую линию»
Гусевской городской прокуратурой 24 августа 2017 года с 11-00 часов до 13-00 часов проводится «горячая линия» по вопросу разъяснительной работы среди граждан, фактически состоящих в трудовых отношениях, но не оформивших их в установленном законом порядке,

Указанная «горячая телефонная линия» будет проводится помощником Гусевского городского прокурора Смирновым Игорем Александровичем, по телефону 8-401-43-3-49-24. По указанному номеру телефона граждане могут сообщить обо всех нарушениях в указанной сфере.
Теги: горячая линия прокуратура
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Гость волчок
# 1Гость волчок
На Гусевскую прокуратуру надежды нет !!!!!!!!!!!!!
Вчера, 18:44   ЦитироватьОтветить3

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