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Фермеры Гусевского городского округа приглашаются для участия в ярмарке в Калининграде

25 август 2017, 11:50
Фермеры Гусевского городского округа приглашаются для участия в ярмарке в Калининграде
Уважаемые предприниматели и фермеры Гусевского городского округа!

«Союз фермеров и предпринимателей Калининградской области» приглашает Вас принимать участие в областной ярмарке фермеров выходного дня, работающей круглый год и размещённой по адресу: г. Калининград, пр. Калинина, д. 2.

Начало работы ярмарки 2 сентября.

Контактный телефон - 89216130689.
Теги: фермеры предприниматели ярмарка
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