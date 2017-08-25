Фермеры Гусевского городского округа приглашаются для участия в ярмарке в Калининграде
25 август 2017, 11:50
Уважаемые предприниматели и фермеры Гусевского городского округа!Теги: фермеры предприниматели ярмарка
«Союз фермеров и предпринимателей Калининградской области» приглашает Вас принимать участие в областной ярмарке фермеров выходного дня, работающей круглый год и размещённой по адресу: г. Калининград, пр. Калинина, д. 2.
Начало работы ярмарки 2 сентября.
Контактный телефон - 89216130689.
«Союз фермеров и предпринимателей Калининградской области» приглашает Вас принимать участие в областной ярмарке фермеров выходного дня, работающей круглый год и размещённой по адресу: г. Калининград, пр. Калинина, д. 2.
Начало работы ярмарки 2 сентября.
Контактный телефон - 89216130689.
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