Центр раннего развития
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7 сентября в ДО пройдет игра КВН на кубок Главы Администрации Гусевского городского округа

5 сентябрь 2017, 19:29
7 сентября в ДО пройдет игра КВН на кубок Главы Администрации Гусевского городского округа
7 сентября в 19.00 в Гарнизонном Доме офицеров пройдет игра КВН на кубок Главы Администрации Гусевского городского округа. Участие примут как Гусевские команды, так и команды из других городов нашей области.

Вход на игру по бесплатным пригласительным билетам, получить которые можно:

- у администрации учебных заведений
- написать личные сообщения Александре Гавриловой
- позвонить по номеру +7-921-264-60-87
Теги: КВН
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