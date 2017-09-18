В Гусевском городском округе проходит конкурс творческих работ из вторсырья и бросового материала

Заявка №

на участие в муниципальном конкурсе творческих работ «Экологическое ассорти» (Вторая жизнь не нужных вещей и материалов.)

Году экологии в Российской Федерации посвящается.

Ф.И.О. Участника Возраст участника Название образовательного учреждения, класс Место проживания, контактные телефоны Название работы Ф.И.О. руководителя.





