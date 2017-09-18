Центр раннего развития
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В Гусевском городском округе проходит конкурс творческих работ из вторсырья и бросового материала

18 сентябрь 2017, 13:34
В Гусевском городском округе проходит конкурс творческих работ из вторсырья и бросового материала
С 20 сентября по 27 октября 2017 года в Гусевском городском округе будет проходить конкурс творческих работ из вторсырья и бросового материала «Экологическое ассорти». Конкурс проводится для привлечения внимания к проблеме замусоривания окружающей среды и повышения экологической культуры детей и взрослых.

Организаторами конкурса являются: Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО «Гусевский городской округ»; Отдел молодежной политики Управления по культуре, спорту и делам молодежи МО «Гусевский городской округ»; МКУ «Методический центр Управления по культуре, спорту и делам молодежи МО».

На конкурс должны быть предоставлены работы, выполненные вручную в различных видах декоративно-прикладного творчества с обязательным использованием вторсырья и бросового материала (пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, ленты, коробки из-под сока, футляры от фломастеров, лоскутки ткани, кожи, нитки, бумага, пенопласт и т.п.).

Каждая работа должна быть выполнена одним автором и иметь этикетку размером 10 см. на 4 см. с указанием названия работы (поделки), сведений об исполнителе: фамилия, имя, отчество, наименование детского объединения, должность и Ф.И.О. руководителя. Принимается не более одной работы с участника.

К участию в конкурсе приглашаются дети и взрослые следующих возрастных групп:

  • 6-11 лет
  • 12-17 лет
  • 17 лет и старше

Победители будут определены по следующим номинациям:

  • «Вторая жизнь упаковки» (поделки из пластиковых бутылок, пакетов, баночек, и пр. упаковки)
  • «В стиле техно» (поделки из деталей сломанной техники, компьютерных комплектующих и пр.)
  • «Когда б Вы знали, из какого сора…» (поделки из разнообразных отслуживших свой срок вещей)
  • «Винтажная фантазия»» (переделка и украшение одежды и обуви, новая одежда из старой одежды)

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д.8, каб. 303, или по электронной почте: mccultura@mail.ru и pomogaeva@admgusev.ru. Справки по телефонам: 8(40143)3-60-55, 3-61-10 и 3-50-52.

Работы будут приниматься до 27 октября в Городском доме культуры. Выставка работ и подведение итогов конкурса будет проходить 31 октября в 16.00 в Городском доме культуры.

 Пример заявки
Теги: конкурс
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