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6 октября пройдёт межрайонный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

20 сентябрь 2017, 12:35
6 октября пройдёт межрайонный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Министерство социальной политики Калининградской области совместно с региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Калининградской области проводит VI Областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Первый межрайонный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоится 6 октября 2017 года в городе Гусеве на базе муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» в социально-реабилитационном отделении по адресу: Гусев, ул. Московская, дом 62 по следующим номинациям:

- «Начинающий пользователь»
- «Уверенный пользователь»

Заявки на участие принимаются до 03 октября 2017 года по адресу: Гусев, проспект Ленина, дом 50 кабинет № 310 или по эл. почте: kcson2006@mail.ru.

Победители межрайонного этапа примут участие в региональном этапе VI Областного чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который состоится в городе Калининграде.

Приглашаем всех желающих принять участие в этом увлекательном чемпионате по компьютерному многоборью!

Справки по телефону 3-35-57.
Теги: соревнование пенсионеры
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