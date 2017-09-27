Центр раннего развития
Мероприятия / Главное

C 14 по 15 октября впервые в Гусеве будет проходить областное первенство по шорт-треку

27 сентябрь 2017, 18:11
Уважаемые жители Гусевского городского округа!

C 14 по 15 октября впервые в городе Гусеве будет проходить Первенство Калининградской области по шорт-треку. Юные конькобежцы Калининградской области покажут себя как в личных забегах, так и в эстафетах.

В Первенстве участвует сборная Калининградской области.

Начало соревнований 14 октября в 16.00 на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева. В 16.30 состоится официальное открытие соревнований.

15 октября в 10.00 – продолжение соревнований и в 14.00 – церемония награждения победителей.
Теги: ФОК соревнование шорт-трек
131 просмотр
0
Другие новости по теме
22 апреля в ФОКе пройдут соревнования по фигурному катанию «Гусевские Коньки!»
22 апреля в ФОКе пройдут соревнования по фигурному катанию «Гусевские Коньки!»
7 марта на ледовой арене ФОКа пройдёт «Ночь на льду»
7 марта на ледовой арене ФОКа пройдёт «Ночь на льду»
6 мая на ледовой арене ФОКа пройдёт концертная программа, посвященная 70-летию Победы
6 мая на ледовой арене ФОКа пройдёт концертная программа, посвященная 70-летию Победы
ФОК: 27 декабря на ледовой арене гусевского ФОКа пройдет Новогоднее представление юных фигуристов
ФОК: 27 декабря на ледовой арене гусевского ФОКа пройдет Новогоднее представление юных фигуристов

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»