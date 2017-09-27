C 14 по 15 октября впервые в Гусеве будет проходить областное первенство по шорт-треку

27 сентябрь 2017, 18:11

Уважаемые жители Гусевского городского округа!



C 14 по 15 октября впервые в городе Гусеве будет проходить Первенство Калининградской области по шорт-треку. Юные конькобежцы Калининградской области покажут себя как в личных забегах, так и в эстафетах.



В Первенстве участвует сборная Калининградской области.



Начало соревнований 14 октября в 16.00 на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева. В 16.30 состоится официальное открытие соревнований.



15 октября в 10.00 – продолжение соревнований и в 14.00 – церемония награждения победителей.

131 просмотр