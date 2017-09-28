Центр раннего развития
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Детско-юношеский центр объявляет набор в объединение «Лазерная презентация»

28 сентябрь 2017, 10:53
Детско-юношеский центр объявляет набор в объединение «Лазерная презентация»
Детско-юношеский центр объявляет набор в объединение «Лазерная презентация».

Обучение работе в программах Microsoft Word, CorelDRAW, iShow.

Занятия бесплатные.

Расписание занятий:
Вторник - 18.20-20.00
Суббота - 14.20-16.00

Справки по телефону: 3-43-28 или по адресу: г.Гусев, ул. З.Космодемьянской, 27
Теги: ДЮЦ
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