Детско-юношеский центр объявляет набор в объединение «Лазерная презентация». Обучение работе в программах Microsoft Word, CorelDRAW, iShow. Занятия бесплатные. Расписание занятий: Вторник - 18.20-20.00 Суббота - 14.20-16.00 Справки по телефону: 3-43-28 или по адресу: г.Гусев, ул. З.Космодемьянской, 27

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